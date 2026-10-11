Звернення Президента України Володимира Зеленського:

“Сьогодні є заява Президента Сполучених Штатів про те, що енергетичне припинення вогню досягнуте. Це хороша для всіх новина, важливо, щоб це стало частиною реальності. Україна підтримує всі реальні та надійні формати припинення вогню і припинення війни. Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, і розраховуємо на аналогічну готовність Росії і на домовленість Президента Сполучених Штатів Америки щодо цього. Ми вітаємо таку домовленість.

Україна пропонувала багато деескалаційних кроків. Путін на все говорив одне: це було його «нєт». Дуже сподіваємось, що нарешті він скаже Америці, Україні та всьому світу щось інше. Щось окрім вбивств і обману. Щось таке, що приведе до реального та достойного миру. Україна хоче миру. Питання – чи хоче Росія.

Збройні Сили України отримали всі відповідні накази. Захищаємо Україну. Боремось за підтримку для України. Підтримуємо всі кроки партнерів, які можуть нам допомогти. Очікуємо на чіткі деталі діалогу Америки з Росією і на те, що Путін виконає те, про що сказав Президент Трамп. Дякую нашим воїнам і всім у світі, хто з нами, з Україною! Слава Україні!”