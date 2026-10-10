До 20 людей зросла кількість загиблих у Запоріжжі через авіаудар росіян, з них 3 дитини, ще 18 – постраждали, з них 3 дитини, повідомляє ДСНС.

“Надзвичайники врятували 3 людей. Психологи ДСНС надали допомогу 35 громадянам”, – йдеться у повідомленні у телеграм увечері в суботу.

Раніше ДСНС повідомляла про 17 загиблих, з них 3 дітей, через російські удари КАБами по Запоріжжю у суботу. Постраждали 18 людей, з них 3 дитини.

Нагадаємо, рано вранці у суботу, 10 жовтня, РФ завдала кількох ударів авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок прямого влучання зруйнована п’ятиповерхівка, є руйнування інших житлових будинків.