Бригадний генерал Олег Гончарук очолив угруповання військ «Південь» і замінив на посаді Михайла Сидоренка.

Про це hromadske повідомили в угрупованні військ «Південь».

Командувач угруповання — це тимчасова посада, тобто призначення та перебування на ній має тимчасовий характер на ротаційній основі. Наразі штатна посада Гончарука — начальник штабу оперативного командування «Південь».

Він змінив на посаді Михайла Сидоренка — він і надалі залишається на посаді командувача оперативного командування «Південь».