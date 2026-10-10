За прийом і розміщення вимушених переселенців відповідатимуть не лише прифронтові, а й тилові області України. Відповідні зміни до урядової постанови підготувало Міністерство у справах громад, територій та ВПО, щоб розвантажити Харківщину та інші східні й південні регіони.

Про це розповів міністр у справах громад, територій та ВПО Віталій Безгін під час спілкування журналістами, передає Суспільне.

-Очільник гуманітарної місії «Проліска» Євген Каплін оцінює, що десь ще півмільйона людей стануть вимушеними переселенцями, у зв’язку з тим, що дуже сильно поширюються обстріли — це Донеччина, і Херсон. Дуже велика проблема з розміщенням цих людей. Нам вже давно бракує місць, особливо для маломобільних і загалом місць, — говорить Безгін.

-Щодо місць, особливо в місцях тимчасового проживання, коли ми кажемо здебільшого про центтр України, тиловий регіон — проблема є. Коли ми тільки зайшли новою командою міністерства, ми одразу провели аудит. Якщо ми кажемо про людей з інвалідністю, або людей, які потребують додаткового піклування — це велетенський виклик. Саме через нестачу таких місць в регіонах заходу України, ми маємо досить непрості ситуації, зокрема на Харківщині, Херсонщині, прифронтових регіонах.

Зі слів Безгіна, щоб виправити ситуацію, міністерство підготувало зміни до урядової постанови №841, яка регулює порядок евакуації.

-Ми хочемо чітко зафіксувати, де чия відповідальність. Відповідно, щоб не тільки регіон, який безпосередньо здійснює всю евакуацію, відповідав, а зокрема і області тилові — це буде правильно, тому що ми живемо в єдиній країні, — пояснив очільник міністерства.