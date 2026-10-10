

Вчора та у ніч на 10 жовтня 2026 року Сили оборони України завдали ураження низці військових об’єктів російської армії.

Так, у районі Переможного Запорізької області та Докучаєвська на Донеччині уражено пункти управління підрозділів російських окупантів.

Крім того, у районі Труханового Брянської області рф уражено станцію радіоелектронної боротьби противника.

У районі Хорлів Херсонської області українські воїни уразили навчальний центр сержантів армії країни-агресора.

Також уражено об’єкти технічного та матеріального забезпечення збройних сил рф. У районі Суходільська на Луганщині завдано удару по ремонтно-відновлювальній базі, а у районі Чистякового Донецької області – по складу паливно-мастильних матеріалів. Ще два склади, матеріально-технічних засобів, уражено в районах Родинкового Донецької області та Боровеньок Луганської області. На останньому зберігалося також інженерне обладнання.

Робота по ключових військових цілях російського агресора триває.