Рішення Дональда Трампа дозволити постачання російського дизелю в США в західних медіа коментують як різкий розворот американської політики щодо Москви та нове джерело напруження у відносинах Вашингтона з Києвом.

Напередодні 9 жовтня Трамп оголосив про домовленість із президентом Росії Володимиром Путіним про постачання російського дизельного пального на американський та інші ринки.

Несподіваний крок стався прямо під час переговорів української команди з американськими представниками про завершення війни.

Рішення Трампа спричинило обурення як Києва, так і багатьох американських топполітиків, які заявили, що “угода з диктатором-убивцею – пляма на репутації нашої країни”, пише ВВС.

“Сьогодні Росія подякувала за зняття санкцій на експорт дизелю, скинувши п’ять КАБів на житлові будинки у Запоріжжі”, – прокоментував президент Володимир Зеленський російську атаку вранці 10 жовтня, внаслідок якої загинули щонайменше 12 людей, з низ троє дітей.

Домовленість Трампа з Путіним повʼязують із наближенням проміжних виборів до Конгресу США. Високі ціни на пальне стали політичною проблемою для республіканців, і президент намагається продемонструвати, що здатен їх знизити.

Експерти, однак, сумніваються, що додаткові поставки дизелю суттєво вплинуть на ціни, тоді як Росія отримає можливість відновити експорт і збільшити доходи, що дозволить їй і далі фінансувати війну проти України.

“Угода з диктатором”

Домовленість президента США Дональда Трампа про постачання дизельного пального з Росії означає різкий розворот після багаторічного тиску США на Москву через її війну проти України, пише The Washington Post.

Приголомшлива заява Трампа різко контрастує із законом про масштабне посилення санкцій проти Росії, який він підписав минулого місяця.

Санкційний закон, названий на честь померлого сенатора Ліндсі Грема, мав обмежити доходи від експорту нафти й газу, що фінансують російську війну проти України.

Трамп оголосив про домовленість саме тоді, коли його спецпосланець Стів Віткофф і зять Джаред Кушнер зустрічалися в Маямі з українськими представниками, щоб обговорити пропозиції щодо завершення російсько-української війни.

“Я вважаю, що нашу команду просто використовують як димову завісу. І це, безумовно, несправедливо. Партнери не повинні так ставитися один до одного”, – заявив Зеленський.

Крок Трампа ставить під сумнів імовірність запровадження Білим домом нових санкцій проти Росії.

Підпис до фото,Президент Росії Володимир Путін вітає спецпосланця США Стіва Віткоффа і зятя Трампа Джареда Кушнера перед початком переговорів у Москві 5 вересня 2026 року

Декілька провідних сенаторів-демократів назвали рішення Трампа зрадою України, європейських союзників і національної безпеки США.

Сенатор-демократ Річард Блументаль, один зі співавторів закону про санкції проти Росії, заявив, що рішення Трампа “робить нас співучасниками війни Путіна проти України”, цитує його WP.

“Ця угода з диктатором-убивцею – пляма на репутації нашої країни, образа пам’яті Ліндсі Грема і пряме порушення намірів Конгресу, закладених у наш двопартійний закон про санкції”, – заявив він.

“Саме про це ми й попереджали всіх, хто був готовий слухати: коли йдеться про Росію, Трампу не можна довіряти анітрохи”, – заявив конгресмен Дон Баєр, який є провідним представником демократів у Спільному економічному комітеті Палати представників.

Удари по російських НПЗ

Тим часом видання Axios розповіло, що представники США на переговорах з українською делегацією пригрозили припинити передачу Україні розвідданих, якщо Київ продовжить ігнорувати прохання Дональда Трампа не бити по російських НПЗ.

За даними Axios, під час восьмигодинних переговорів у Маямі в п’ятницю представники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер повідомили українській переговорній групі, що Трамп має поговорити з Путіним і зняти санкції з російського експорту дизельного палива.

Вони заявили, що Трамп ухвалив це рішення після того, як Україна проігнорувала численні прохання припинити удари по російських нафтопереробних заводах, які начебто безпосередньо вплинули на американських споживачів.

За словами посадовця, Трамп не вважає удари по російських НПЗ рівнозначними російським атакам на українську енергосистему.

Підпис до фото,ДСНС гасить пожежу в Дарницькому районі Києва після російського удару 6 жовтня

Росія щодня атакує українську інфраструктуру – від енергетичних обʼєктів і дата-центрів до мостів і залізниці. Ще до настання морозів у Києві та інших містах почалися тривалі відключення електрики.

Як стверджував український чиновник, якого цитує Axios, під час переговорів Віткофф і Кушнер пригрозили: якщо Україна й надалі ігноруватиме прохання Трампа, США можуть припинити ділитися з нею розвідданими.

Водночас американський посадовець, як пише видання, заперечив, що такі погрози дійсно були.

За його словами, Віткофф і Кушнер натомість наголосили, що США є надійним партнером України, який постачає їй боєприпаси та розвіддані. Тому, заявили вони, Україна не повинна вдаватися до дій, які завдають шкоди американським споживачам, пише Axios.

Що стоїть за рішенням Трампа

Як зауважують аналітики, домовленість Трампа з Москвою – це спроба вирішити проблему високих цін на пальне напередодні проміжних виборів до Конгресу США.

Експерти неодноразово зауважували, що ціни на пальне зросли в світі насамперед через війну в Ірані, яка дестабілізувала енергетичний сектор.

Після новини про домовленість у п’ятницю ф’ючерсні ціни на дизель дещо знизилися, однак середня ціна галона дизельного пального у США залишалася високою – $6,28, повідомляє Американська автомобільна асоціація (AAA). 22 вересня ціна сягнула рекордних $6,52 за галон.

Оголосивши про своє рішення, Трамп не згадав ані про санкції, ані про війну Росії проти України.

Він натомість заявив: “Зниження цін для американців, особливо наших чудових фермерів, власників ранчо та далекобійників, – мій головний пріоритет”.

Пізніше, вирушаючи з Білого дому на передвиборчий мітинг, Трамп подякував за домовленість.

“Я хочу подякувати президенту Путіну. Відверто кажучи, до нашої країни надходять величезні обсяги нафти, і це дизельне пальне – саме те, що нам потрібно. Тож дякую”, – сказав він.

Чи знизить це ціни?

Водночас експерти з енергетичної політики твердять, що домовленість про постачання російського дизеля навряд чи помітно вплине на болісно високі ціни на пальне та інші товари.

“Це все одно що переставляти шезлонги на “Титаніку”, – сказав Майкл Лінч, почесний науковий співробітник Фонду досліджень енергетичної політики, якого цитує Associated Press.

“Якщо ми отримуватимемо дизельне пальне з Росії, це фактично означатиме, що його не отримають нинішні покупці Росії, і їм доведеться шукати інших постачальників. У результаті ціна, по суті, залишиться на нинішньому рівні”, – сказав Лінч.

Білий дім, можливо, розраховує, що цей крок дещо знизить ціни на пальне на АЗС для американських далекобійників, власників ранчо та фермерів, які сильно постраждали від подорожчання дизелю. Однак це зовсім не гарантовано.

Підпис до фото,У серпні ціни на дизель у Каліфорнії сягнули $7 за галон

Загалом ціни, ймовірно, залишатимуться високими, оскільки через війну США з Іраном і перебої в судноплавстві через Ормузьку протоку значна частина нафтопереробних потужностей Близького Сходу недоступна для світового ринку.

“Постачання нафтопродуктів, зокрема дизелю, досі становить ледве половину довоєнного рівня. Навіть якщо Росія збільшить поставки на світовий ринок, це може дещо стримати зростання цін, але не призведе до їхнього суттєвого зниження”, – зазначив Деніел Стернофф, старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету.

За словами ще одного енергетичного експерта Клейтона Сіґла з Центру стратегічних і міжнародних досліджень, якого цитує AP, домовленість Трампа з Путіним навряд чи суттєво вплине на ціни для американських споживачів, зате принесе користь Росії.

Москва намагається розпродати запаси літнього дизелю перед переходом на важчі зимові та арктичні сорти, які будуть потрібні їй найближчими місяцями.

Нова криза Вашингтона з союзниками?

Аналітики також звертають увагу й на геополітичні наслідки рішення Трампа.

Домовленість між американським лідером і Путіним ймовірно спричинить нову кризу у відносинах Вашингтона із союзниками по НАТО, пише The Guardian.

Угода укладена на тлі зростання напруги між Росією та європейськими країнами. Чимало повідомлень від розвідки останнім часом попереджають про те, що Москва може готувати військову операцію, щоби перевірити рішучість Альянсу.

Водночас угода про дизель, ймовірно, ще більше погіршить відносини адміністрації Трампа з Зеленським, що загрожує продовженню переговорів щодо завершення війни.

10 жовтня стало відомо, що переговори між Україною та США завершилися достроково і другого дня не буде. Про це повідомив кореспондент “Радіо Свобода” у Вашингтоні Алекс Рауфоглу з посиланням на джерела.

Напередодні Володимр Зеленський гостро відреагував на заяву Трампа про домовленість із Путіним, назвавши її “абсолютно жахливою”, “несправедливою та нечесною”.

“Знаєте, це виглядає як подарунок Путіну на день народження. Це виглядає абсолютно жахливо”, – заявив Зеленський у пʼятницю.

Підпис до фото,Президент України Володимир Зеленський виступає на пресконференції після підписання оборонних угод у Києві, Україна, у неділю, 4 жовтня 2026 року

Він також назвав дозвіл Росії продавати дизельне пальне “інвестицією у війну”.

“Будь-яке послаблення санкцій проти Росії без чіткої та тривалої домовленості про деескалацію з Росією – це очевидна слабкість, це грає на руку Росії, сприяє тому, що вона вбиватиме більше, воюватиме довше, ще менше поважатиме Америку і завдасть іще більших втрат і шкоди світові”, – додав президент України.

Готовність Трампа укласти з Путіним домовленість, яка має знизити ціни на пальне, демонструє, що його не зупиняє підтримка Росією Ірану у війні зі США, зауважує The Guardian.

Вважають, що Росія передавала Ірану супутникові розвіддані та інформацію повітряного спостереження про місця розташування американських військових, кораблів, літаків і військових баз. Москва також постачала компоненти для безпілотників і боєприпаси.