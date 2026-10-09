Журналіст «Української правди» Михайло Ткач вийшов на зв’язок і розповів про обставини свого затримання у Відні.

Про це розмова Ткача з головною редакторкою УП Севгіль Мусаєвою.

За його словами, затримання сталося тоді, коли вони з оператором Ярославом Бондаренком їхали з однієї точки зйомки на іншу. За кілька кілометрів від центру Відня, де їхній автомобіль зупинився на світлофорі, до машини підбігли 7 озброєних людей у масках, які розбили вікна та спрямували на них зброю.

Ткач каже, що сказав англійською, що він журналіст, однак його та оператора витягли з машини, кинули обличчям донизу посеред дороги, обшукали та зв’язали руки за спиною стрічкою.