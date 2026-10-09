Увечері 8 жовтня близько 19:45 до операторів спецлінії 102 надійшла інформація від медиків про те, що з квартири багатоповерхового будинку доставили та госпіталізували 46-річного чоловіка з ножовим пораненням черевної порожнини. Бригаду швидкої медичної допомоги викликала матір травмованого.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, на місці поліцейські слідчо-оперативної групи відділення поліції №3 Вознесенського райуправління та фахівці криміналістичної лабораторії з’ясували, що чоловік отримав поранення на одній із вулиць міста у місцевому сквері. Там він спільно із 36-річним знайомим вживав алкогольні напої, а згодом між ними виник конфлікт, внаслідок якого фігурант ножем спричинив йому тілесні ушкодження, після чого викинув знаряддя злочину. Наразі потерпілий перебуває у медичному закладі у післяопераційному стані.

Оперативники місцевого відділку та обласного главку поліції за підтримки аналітиків управління кримінального аналізу встановили місцезнаходження 36-річного фігуранта та розшукали речовий доказ. Ніж криміналісти вилучили та відправили на проведення експертного дослідження.

Слідчі затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за узгодженням із прокуратурою повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Триває досудове розслідування.

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