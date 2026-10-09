Затримання української знімальної групи у столиці Австрії, яку спочатку запідозрили у шпигунській діяльності, виявилося непорозумінням і не знайшло підтвердження у прокуратурі.

Про це повідомило Wien.orf.

У Відні за підозрою у шпигунстві затримали чотирьох українців. Міністр внутрішніх справ Гергард Карнер (ÖVP) підтвердив це в п’ятницю. Двоє підозрюваних уже перебувають під вартою до суду.

Оператор залишається під вартою, тоді як журналіста вже звільнили, повідомив Карнер. Цим журналістом є Михайло Ткач — один із найвідоміших українських журналістів-розслідувачів. Видання повідомило, що керівник відділу розслідувань інтернет-газети «Українська правда» досліджував справу українського прокурора Руслана Кравченка.

Ткача звільнили о 4-й ранку в п’ятницю після дванадцяти годин офіційного затримання, повідомила вранці того ж дня у Facebook головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва. Оператор Ярослав Бондаренко, якого затримали разом із Ткачем, отримав травми під час арешту й перебував у лікарні. За словами Мусаєвої, допит Бондаренка розпочався лише посеред ночі.

«Українська правда»: арешти викликають серйозні запитання

«Звинувачення, висунуті нашим колегам під час арешту, не схожі на ніщо, з чим редакція стикалася раніше. Це викликає серйозні запитання», — написала головна редакторка. Вона очікує на пояснення від австрійських правоохоронних органів. «Ми очікуємо на оперативну офіційну заяву від компетентних органів Австрії щодо обставин та правових підстав для його затримання», — повідомив агентству APA речник Посольства України у Відні.

«У ході інших розслідувань виникли підозри щодо ще двох осіб, але вони не підтвердилися», — повідомила агентству APA Ніна Буссек, речниця Віденської прокуратури, коментуючи ситуацію з Ткачем і Бондаренком. Одну з цих осіб звільнено, тоді як допит другої ще триває. Однак і в цьому випадку, схоже, підозра не підтвердиться. Надати додаткові подробиці вона не змогла.