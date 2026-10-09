Сьогодні, 9 жовтня, приблизно о 9:00 у Миколаєві в районі перехрестя вулиць Троїцька та 2-а Набережна у Миколаєві сталась дорожньо-транспортна пригода за участі кросовера Toyota Rav 4, за кермом якого перебувала 39-річна водій, та пішохода, яка перетинала проїзну частину, попередньо, у межах нерегульованого пішохідного переходу.

Внаслідок автопригоди 55-річну жінку з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу, де її госпіталізували.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати на той самий строк.

Поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.

Поліцейські звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 063-785-04-20 або 102.