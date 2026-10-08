Новий міжнародний пункт пропуску Біла Церква – Сігету-Мармацієй та міст через річку Тиса офіційно розпочинають роботу 8 жовтня.

Відкриття цього масштабного інфраструктурного об’єкта на Закарпатті суттєво розвантажить трафік та створить новий зручний коридор для легкових авто і вантажівок між Україною та Румунією, передає 24.

Як повідомив на своїй ФБ-сторінці голова повітової ради румунського округу Марамуреш Габріель Валер Зетеа, об’єкт запускають в повноцінну експлуатацію без зайвих затримок.

З першого ж дня на локації працюватимуть прикордонна поліція та митна служба обох країн.

Для повноцінної роботи усі робочі місця обладнані меблями та комп’ютерами, а інформаційні бази даних підключені та повністю синхронізовані.

“Це буде не просто церемонія, ми не будемо чекати, коли через міст зможуть проїхати перші автомобілі. Щойно пролунає заява про відкриття, люди одразу зможуть вільно користуватися новим маршрутом, – зазначає голова повітової ради румунського округу Марамуреш Габріель Валер Зетеа.

Особливість МАПП “Біла Церква – Сігету Мармацієй” в тому, що він буде спільний для України та Румунії, а його локація – на румунській території. Інфографіка: Авто24 з фото Gabriel Valer Zetea



Масштабний проєкт та європейські кошти

Будівництво цього переходу стало одним із найважливіших прикордонних проєктів для Румунії за останні роки. Фінансування робіт здійснювалося переважно коштом європейських фондів, а офіційні міжурядові угоди Київ та Бухарест фіналізували упродовж 2023-2024 років.

За словами Габріеля Валера Зетеа, це важливий момент для Румунії та її відносин з Україною, адже давня мрія всього регіону нарешті стає реальністю.