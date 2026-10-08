Президент Зеленський не погоджується із твердженням держсекретаря США Марка Рубіо про те, що намагання досягти миру в Україні шляхом переговорів зайшли у глухий кут.

Про це він сказав у Прилуках, куди сьогодні приїхав разом з очільником МЗС Британії.

-Ми чули про дуже багато різних моментів під час війни. Дуже багато безвихідних ситуацій, складних кутів тощо. Ми самі себе – люди, лідери, політики самі себе заганяють у кут… розумієте не можна домовлятися з росіянами з одного боку про якісь економічні проекти на майбутнє, а з іншого боку говорити, що ми в якомусь дипломатичному безвиході. Ми не в дипломатичному безвиході, – натякнув Зеленський на плани адміністрації Трампа заробляти разом з Путіним. А от якщо б повністю закрити РФ економіку і дозволити Україні використовувати Старлінки над територією ворога, це було б дієвим, але американці не хочуть цього робити.

-Закрийте йому всю економіку. Зашийте їм рота. Не годуйте їх своїми продажами. Просто накладіть санкції на їхню зброю. Відкрийте Старлінк для України. Ви ж відкрили, коли Ірану відповідали. Все там працювало. Ізраїль повністю контролював небо над Іраном. Тобто, коли воно вам потрібне, воно працює. Для них це нічого не варто – допомогти Україні. І я відверто говорив – дайте нам, допоможіть нам захистити небо та домінувати в небі. І тоді путін сяде за стіл переговорів. Чому? Бо втратить усе. Три, два місяці – все втратить. А ми чекаємо, коли китайці розроблять аналог Старлінк та передадуть росіянам. Ну то де тут правда, де тут чесність? Де тут глухий кут? Який глухий кут? Це називається небажанням, – підсумував він.