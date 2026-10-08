У середу іспанські профспілки оголосили про проведення загальнонаціонального страйку 11 листопада на знак протесту проти ситуації у сфері житла. Ця акція відбудеться за кілька тижнів до дострокових виборів, під час яких питання зростання орендної плати та виселення мешканців стали ключовими темами передвиборчої кампанії, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, В Іспанії спалахнув масштабний протест проти житлової кризи після виселення 87-річної жінки

Дві найбільші профспілки країни, UGT та CCOO, повідомили, що узгодили дату проведення страйку, хоча це рішення ще має бути офіційно затверджене іншими профспілками на зустрічі, запланованій на другу половину дня середи. Це буде перший за 14 років загальний страйк, спільно підтриманий двома найбільшими профспілками Іспанії.

Цей страйк стане черговою акцією в серії демонстрацій, спровокованих виселенням 87-річної жінки в Мадриді; активісти розбили табір на одній із головних площ столиці, вимагаючи вирішення дедалі гострішої житлової кризи.

Ці протести, а також відхилення парламентом минулого тижня урядових декретів, спрямованих на стримування виселень і обмеження зростання орендної плати, спонукали прем’єр-міністра Педро Санчеса призначити дострокові вибори на 29 листопада.

Санчес прагне змістити політичний акцент із того, як його уряд реагував на міграційну кризу в іспанському північноафриканському анклаві Сеута та на низку корупційних скандалів за участю його Соціалістичної партії й членів його родини, на житлову кризу — сферу, де, на його думку, можна використати зростаюче невдоволення населення через підвищення цін на оренду житла.

За даними Банку Іспанії, країна відчуває дефіцит житла в обсязі близько 750 000 одиниць, і очікується, що до 2028 року цей показник перевищить мільйон.

Оскільки дедалі менше людей можуть дозволити собі придбати власне житло, попит на оренду різко зріс, що посилило тиск на цей ринок. За даними Молодіжної ради Іспанії, середня вартість оренди становить 1176 євро (1315 доларів), що дорівнює приблизно 98,7% середньої місячної зарплати молодої людини в країні. «Ми не можемо ігнорувати той факт, що саме на житло йде більша частина нашої зарплати. Який сенс підвищувати мінімальну заробітну плату, якщо витрати на житло зростають у три, чотири чи п’ять разів швидше?» — зазначила речниця Спілки орендарів Валерія Раку.