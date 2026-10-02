Корабель SpaceX Crew Dragon «Grace» пристикувався до модуля Harmony американського сегмента МКС у ніч на 2 жовтня 2026 року. Політ став історичним, оскільки команда дісталася станції всього за 7 годин і 55 хвилин після старту — це найшвидший час перельоту для американських пілотованих кораблів за всю історію МКС. Екіпаж уже відкрив люки та перейшов на борт станції, де розпочав свою шестимісячну місію.

Членом команди МКС тепер є астронавт Канадського космічного агентства Джошуа Кутрик, чиї предки були емігрантами із заходу України. Для нього це перший політ у космос, а з собою він взяв родинну реліквію — кишеньковий годинник прадіда, привезений з України на початку XX століття.

Екіпаж місії Crew-13

Місія SpaceX Crew-13 стартувала 1 жовтня о 18:10 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. На борту корабля Crew Dragon було четверо астронавтів.

Командиром екіпажу стала астронавт NASA Джессіка Воткінс, пілотом — Люк Делейні, також представник американського космічного агентства. Спеціалістами місії призначено астронавта Канадського космічного агентства (CSA) Джошуа Кутрика та космонавта «Роскосмосу» Сергія Тетерятнікова.



На запитання журналістів про спільний політ із росіянином Джошуа Кутрик відповів, що «між ними немає проблем», а в космічній команді «вони працюють насамперед як астронавти, інженери й фахівці заради спільної місії».

© SpaceX

Джошуа Кутрик: від ферми в Альберті до космосу

Джошуа Кутрик народився 21 березня 1982 року у місті Форт-Саскачеван у провінції Альберта, Канада. Його родина має українське коріння: прадід емігрував із заходу України до Канади 1910 року. Кутрик виріс на сімейній фермі на сході Альберти, де в родині підтримували українську культуру та традиції, пише ТСН.

Освіту астронавт здобував у кількох престижних навчальних закладах:

2004 рік — бакалавр машинобудування, Королівський військовий коледж Канади.

2009 рік — магістр космічних досліджень, Університет аеронавтики Ембрі-Ріддл (Флорида, США).

2012 рік — магістр у галузі випробувань польотів, Авіаційний університет Повітряних сил США (Алабама).

2014 рік — магістр оборонних досліджень, Королівський військовий коледж Канади.

2000 року Кутрик вступив на службу до Збройних сил Канади. Він працював пілотом-випробувачем на авіабазі Колд-Лейк (Альберта), де очолював підрозділ оперативних польових випробувань винищувачів. 2007–2011 років служив пілотом винищувача CF-18 у 425-й тактичній винищувальній ескадрильї в Баготвіллі (Квебек).

Кутрик брав участь у бойових місіях НАТО, зокрема в Афганістані та Лівії. 2015 року він приєднався до Канадської космічної програми, а 2017 року був зарахований до канадського корпусу астронавтів.

На МКС екіпаж пробуде близько шести місяців, проводячи дослідження кровообігу, стовбурових клітин та вирощування рослин.