Вчора Путін виступав на збіговиську на Валдаї, ІншеТВ не робило з того повідомлень, бо щодо України нічого нового і не було, хіба що категоричне відкидання будь-якої ідеї припинення вогню. Але на ранок уже є аналітика щодо міжнародних заяв, і вона вельми цікава.

Так, аналітичний ресурс Бути Чи вважає, що очільник Кремля вже сформулював і озвучив інформаційне підґрунтя для нападу на Європу. Більше того, він впевнений, що США у випадку чого будуть поза грою.

«Заяви МЗС та листи, які МЗС розіслало до різних країн – це не залякування, це відповідь на спробу нас залякати.

<…> Якщо мова дійде до прямого нападу на РФ – в даному випадку на Калінінград, а може бути на інші якісь території – звісно, ​​на порядку денному неминуче і негайно постає питання застосування РФ усіх озброєнь, що є у розпорядженні нашої країни.

Це неминуче.

Чому? Ми розуміємо, що перед нами противник буде вдвічі за чисельністю більше за нас. <…> І ми повинні будемо використовувати свої конкурентні переваги у цій боротьбі.

Так, звичайно, Франція, Великобританія – ядерні держави, ми це чудово розуміємо. Але таких засобів поразки, які сьогодні має Росія, ні в кого немає.

А як нам протистояти агресору”?

Йдеться про лист, який МЗС РФ учора розіслав країнам НАТО з попередженням, що “ми буде захищатися” у разі спроби відрізати Калінінград.

Значить, дивіться.

1️⃣За два місяці до російського вторгнення в Україну МЗС РФ розіслало країнам НАТО листи, які згодом стали відомими як “грудневі ініціативи-2021“, з вимогою від НАТО відійти до кордонів-1997. Через два місяці Росія розпочала вторгнення в Україну.

2️⃣Путін позиціонує загрози вдарити по НАТО як відповідь рівно за тим самим принципом, як і все, що він робить в Україні. Вторгнення? Відповідь. Удари по енергетиці? Відповідь. Удари по складах? Відповідь.

Усі наступні агресивні дії щодо Європи Путін позиціонуватиме як відповідь. Сьогодні він заклав для цього інформаційний ґрунт. Мовляв, навчання у Балтійському морі, танкери затримують, по Калінінграді готуються вдарити.

Сьогодні він пішов ще далі і наперед назвав Захід агресором.

Звичайно, всі перераховані вище загрози з боку Заходу – абсолютна фікція.

Навчання в Балтійському морі – суто оборонні. НАТО боїться навіть російський Мі-8 торкнутися, який минулого тижня залетів на 42 секунди в повітряний простір Польщі, щоб не дай боже!

Загроза Калінінграду – повна вигадка, причому Калінінграду насправді ніхто жодного разу не загрожував. Калінінград звучав у заявах західних політиків виключно як мета у відповідь у разі російського вторгнення.

Не так важливо, що саме Росія використовує як привід – для вторгнення в Україну вони інсценували вибух УАЗика начальника “народної міліції ДНР”, прорив ДРГ у Донецьк і Донецьк. Але я просто показую сам принцип, за яким вони діятимуть.

3️⃣Називаючи російський ядерний арсенал конкурентною перевагою, Путін зіставляє його не зі США, а з Британією та Францією. Ядерних боєголовок у Росії справді в 10-12 разів більше, ніж у Британії з Францією разом узятих (крім кількості боєголовок там ще проблема у засобах доставки – ядерна зброя в Європі знаходиться у вигляді авіабомб, для цього потрібно буде спочатку завдати конвенційних ударів по російських засобах ППО, щоб розчистити шлях авіації). І Путін виключає з рівняння США, він як би навіть не бере їх до уваги. Ми теж не беремо їх до уваги, я скоріше до того, наскільки ж Трамп самоусунувся, вийшов із гри і розв’язав Путіну руки.

Загалом, якщо припустити, що Путін вирішить заходити в Нарву (це просто як приклад – поки немає конкретних даних від західних розвідок), то ланцюжок подій буде приблизно наступним:

Що б не зробила Європа (навіть якщо нічого), Путін звинувачує її в ескалації і оголошує про дії у відповідь; Якщо Європа таки збирається щось зробити у відповідь (наприклад, завдати ударів по Калінінграду чи російським портам), Путін загрожує застосувати ЯО.

І далі вже залежить від того, чи вистачить європейським лідерам яєць зрівняти ставку.

Марк Рютте вчора у відповідь на листи МЗС РФ просто закликав Росію “припинити безвідповідальну ядерну риторику”.

Ага, припинять.

Знову ж таки, це не проблема Рютте. Зараз, коли США самоусунулися, взагалі незрозуміло, хто має взяти лідируюче слово у колективній обороні Європи.

Але поки що відповідь Заходу пригнічує.