Про це радник президента Сергій Бескрестнов (Флеш) повідомив у соцмережах.
-Погана новина. Сьогодні противник вперше застосував на реактивному БПЛА особливий боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН)
Такий боєзаряд створено спеціально для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій.
КРСН складається з основного боєзаряду вагою 40 кг та чотирьох модулів ураження.
Я думаю, що в планах противника атакувати важливі високовольтні лінії електропередач, – попередив Флеш.
Мабуть, мова про це.