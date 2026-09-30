Потяг із японською делегацією депутатів, що прямувала до Києва, запізнився на 7 годин: дипломати тричі евакуйовувалися з вагонів через загрозу російських атак.

Про це перед зустріччю з головою МЗС України Андрієм Сибігою розповів очільник делегації, колишній міністр оборони Японії Іцунорі Онодера.

Під час зустрічі сторони обговорили військову співпрацю між країнами. Сибіга своєю чергою подякував японській делегації за візит і допомогу Україні.

Мета візиту японської делегації до Києві українськими ЗМІ не промовляється, хоча японські медіа пишуть про неї відверто і називають візит стратегічним. Отже, представників Японії цього разу цікавлять конкретні речі, а саме:

Дослідження військового альянсу Росії та КНДР

Японія вкрай занепокоєна тим, що Північна Корея відправила тисячі своїх військових на допомогу Росії, де вони набувають реального бойового досвіду. Японська сторона детально вивчала, як саме корейські солдати взаємодіють із російськими військами, чому вони там навчаються (використанню ШІ, дронів, кібератакам) і як КНДР планує використовувати цей досвід після повернення. Для Токіо ця війна остаточно перестала бути «далеким конфліктом», оскільки вона безпосередньо посилює військову загрозу з боку Пхеньяна в Азійському регіоні.

Запуск «Японсько-українського кластера дронів»

Візит закріпив масштабну програму технологічного обміну. Оскільки Україна має унікальний у світі бойовий досвід застосування безпілотних систем, сторони домовилися про тісну координацію

Трансфер технологій: Японські оборонні заводи інтегрують 4-річний український бойовий досвід у свої виробничі лінії. Японії це необхідно для розбудови власного «безпілотного флоту» для стримування потенційних загроз у регіоні. [1]

Японські інвестиції: Кілька провідних японських компаній (зокрема Terra Drone) вже оголосили про значні фінансові вливання в український сектор defense-tech для масового виробництва далекобійних дронів-перехоплювачів.

Купівля бойових дронів: Офіційний Токіо розглядає та оцінює пряму закупівлю бойових дронів українського виробництва для Повітряних сил самооборони Японії через їхню високу ефективність проти систем РЕБ.

Зміцнення «Залізної дипломатії» та гуманітарний трек

Окрім військового блоку, цей візит (разом із паралельним візитом спікера парламенту Японії Ейсуке Морі трохи раніше у вересні) підтвердив готовність Японії посилювати українську енергетику перед зимою. Україна також отримала новий транш від уряду Японії через Світовий банк у розмірі $51,5 млн на розвиток і підвищення енергоавтономності медичної системи (встановлення сонячних станцій у лікарнях)