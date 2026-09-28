Минулого тижня стало відомо про наступальну операцію українських сил «Вівальді» та удари українських дронів по Москві й Підмосков’ю. Водночас серед TікTок-акаунтів найбільше переглядів зібрали відео із закликами вийти на новий «Майдан» 3 жовтня, пишуть Texty.

Коротко про масштаби кампанії

ТікТок. Заклики до нового «Майдану» з’явилися у 17 відео блогерів, яких ми моніторимо. Разом ці ролики зібрали понад 2,72 млн переглядів — найбільше серед тем, які ми відстежували того тижня.

YouTube. Ми проаналізували понад 246 тис. коментарів під більш ніж 6000 відео. Із них 1410 стосувалися «Майдану 3 жовтня»; 54% цих коментарів ми класифікували як деструктивні. Окремо перевірили активних коментаторів за нашою базою: 10,4% із них раніше були ідентифіковані як боти або тролі.

У частині коментарів автори говорять від імені нібито звичайних українців і закликають виступити проти влади.

Ось один із прикладів:

«Люди. Він. Правду. Каже. Треба. Не. Мовчати. Підніматись. Третього. Октября. Він. Просить. На Протест. Третього. Жовтня. Олександр. Просить. На. Протест. Бо. Зелена. Влада. Знищити. Скоро. Всіх. Українців 😮😮😮».

Як блогери просувають «Майдан 3 жовтня»

1. Зібрати людей і залучити військових

Блогер TelegrammNe_Na_Chasi, чиї відео на цю тему набрали понад мільйон переглядів, називає три умови успіху протесту — масовість, участь військових і «сигнал» за кордон.

Він закликає вийти на «мітинг проти зеленої банди» й наполягає, «щоб там прийшло… 10, 20, 50 тисяч людей». До військових звертається окремо: «Ви бачите, що вас ця зелена влада не поважає, що вона не дає те, що вона обіцяла».

Так блогер намагається залучити до протесту людей, яким українське суспільство стабільно висловлює високий рівень довіри.

Заклик виходити на вулиці він також пояснює «сигналом для інвесторів, які башляють бабки на геноцид українців».

2. Обрати лідера

Блогери, які форсували тему нового «Майдану», визначилися з месією — персоною, яка очолить хрестовий похід проти «режиму». Ним став Олександр Тодоров — одесит, який понад десять років тому писав про спорт і тепер називає себе журналістом. У своїх соцмережах він закликав вийти на протест 3 жовтня.

TelegrammNe_Na_Chasi представляє Тодорова як «мученика за правду». На каналі блогера з’явилося повідомлення про нібито затримання Тодорова — без подробиць (в офіційних джерелах також немає про це інформації). Блогер стверджує, що Тодорова карають за виступи «за мир, за припинення війни».

3. Сказати, що лідер неважливий

Поки одні блогери просувають Тодорова як лідера протесту, інші переконують: не має значення, хто саме закликає людей виходити.

Наприклад, українська блогерка Вікторія Чус опублікувала дует із відео іншої блогерки. Чус мовчки стоїть у кадрі, а в оригінальному ролику звучить заклик до протесту: «Неважно, кто выдергивает, Тодоров или кто он… Главное хоть кто-то поднимает вас».

4. Назвати протест «запрошенням на каву»

Блогерка Юлія Шабатина діє тонше. Говорячи про Тодорова, вона називає його заклик пропозицією зібратися «попити каву»: «Людина, яка збирала 3 жовтня попити каву людей на Майдані…». Це відсилання до заклику журналіста Мустафи Найєма у 2013 році, після якого люди зібралися в центрі Києва. Невдовзі почалася Революція гідності.

Схоже формулювання використовує блогерка Валерія.

Ці наративи блогерки поширювали синхронно.

Що показує цей моніторинг

Російські спецслужби й раніше використовували заклики до протестів під українськими патріотичними гаслами для дестабілізації України.

У 2016 році ми опублікували дослідження «Тролесфера», у якому викрили близько 2000 акаунтів, пов’язаних із фейковим «Степаном Мазурою» — проєктом бойовика угруповання «ДНР». Перебуваючи в Москві й видаючи себе за патріота України, він координував мережу, яка поширювала заклики до перевороту та протестів. Більшість учасників Facebook-спільнот, якими керував Мазура, не підозрювали, що їх спрямовує російський агент.

Координацію протестних рухів із Кремля також засвідчило оприлюднене листування Владислава Суркова, колишнього помічника президента РФ.

ПОВНИЙ ТЕКСТ МОНІТОРИНГУ