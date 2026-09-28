У Стамбулі перед судом сьогодні постане комік Деніз Гьокташ, якого звинувачують в образі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана під час виступу у червні, пише ЛБ.

32-річного Гьокташа заарештували 3 липня – через тиждень після публікації відео свого шоу на YouTube, яке переглянули майже 9 мільйонів разів.

Зранку біля будівлі суду зібралися 50 протестувальників, на засіданні очікують журналістів, прихильників та колег-коміків зі стамбульського клубу TuzBiber.

Також планується участь спостерігачів з посольства Нідерландів та консульства США.

Туреччина, член НАТО та претендент на вступ до ЄС, регулярно судить людей за правопорушення, пов’язаними з нібито “образами” її давнього лідера Ердогана.

Гьокташу, який перебуває під вартою з липня, висунуто низку звинувачень, пов’язаних із контентом його шоу “Мертве море” (Dead Sea). У неділю він згадав про майбутнє судове засідання в одному зі своїх іронічних дописів у соцмережах, опублікованих із камери.

“Через 88 днів на мене вперше одягнуть кайданки, і я почую автомобільний гудок. За кайдананками я точно не сумував, а от чи скучив я за автомобільним гудком – побачимо”, – зазначив він.

Чоловіка звинувачують в образі Ердогана, розпалюванні суспільної ненависті та ворожнечі (через жарти про іслам), а також у вихвалянні злочинності й злочинців. Це додаткове обвинувачення, висунуте прокурорами у зв’язку із жартом про організоване злочинне угруповання “Далтони”.

Оскільки турецькі судді можуть призначати покарання у вигляді позбавлення волі за кількома пунктами обвинувачення послідовно, а не одночасно, теоретично Гьокташу загрожує ув’язнення на кілька років.