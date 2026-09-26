Під час навчань у місті Адажі в Латвії бойова машина піхоти із чотирма військовослужбовцями італійської армії потрапила під вогонь іншої італійської БМП. Військові зазнали поранень і потрапили до лікарні.

Про це повідомляє італійське міністерство оборони та канал Sky TG24.

Відомо, що під час навчань неавтоматична вогнепальна зброя, встановлена на італійському військовому транспортному засобі почала стріляти по іншому італійському військовому транспортному засобу, у якому перебували четверо солдатів.

Їх доставили до медичного закладу в Ризі, де вони проходять лікування. Життю жодного з них нічого не загрожує, хоча один із солдатів перебуває у важкому стані.

За даними джерел Sky TG24, кулемет випадково вистрілив із броньованої машини піхоти Dardo по іншій машині того ж типу, яка рухалася попереду з відкритим люком. Ймовірно, військовослужбовці саме виходили з неї.

Солдати належать до 11 полку італійських берсальєрів та беруть участь у місії НАТО Forward Land Forces у Латвії.

У міноборони заявили, що вже розпочали перевірку для встановлення причин і перебігу подій. Родинам поранених військовослужбовців уже повідомили про ситуацію.

У Казахстані на військових навчання загинуло 14 військових

Трагічний інцидент стався 24 вересня 2026 року в Мангістауській області під час військово-морських маневрів «Захист Каспію-2026».

Під час відпрацювання десантування з військового корабля «Қайсар» на узбережжі Каспійського моря різко погіршилися метеоумови. Через шквальний вітер і високі хвилі групу військових змило та віднесло у відкрите море.

Трьох бійців удалося врятувати (одного шпиталізували). Пошуково-рятувальна операція тривала до ранку 25 вересня, коли знайшли тіла останніх зниклих безвісти. Загалом загинули 14 людей — серед них старший лейтенант, сержант і 12 строковиків.

Генеральна прокуратура республіки вже порушила кримінальну справу за статтями про недбале ставлення до служби та порушення правил кораблеводіння, є перші підозрювані.