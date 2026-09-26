Мозок людини не змінюється однаково протягом усього життя. Масштабне дослідження показало, що приблизно у 24 роки настає період стабільності, а після 60 років починається нова масштабна перебудова клітин.

Людський мозок кардинально перемикає «передачі» двічі протягом життя — спершу у 24 роки, а потім у 60. Про це свідчать результати масштабного дослідження, у межах якого науковці вивчили понад 1,3 мільйона нервових клітин від донорів віком від немовлят до 97 років. Науковці хотіли створити детальну карту префронтальної кори — ділянки, що відповідає за ухвалення рішень та формування спогадів.

Про це повідомляє Daily Mail та ТСН.

Мозок людини двічі за життя «перемикається»: що це означає

Дослідники з’ясували, що нейронна система проходить два ключові етапи перебудови: перший припадає на 24 роки, коли мозок досягає зрілості, а другий — на 60 років, коли вікові зміни стають дуже помітними.

«Ця карта є важливим джерелом інформації для розуміння процесу здорового старіння мозку на молекулярному рівні», — каже доктор Кіран Гірдхар із Медичної школи Айкана.

Згідно з висновками вчених, у дитинстві та підлітковому віці співвідношення різних типів клітин стрімко змінюється — мозок активно формує нові зв’язки та перебудовується. Проте орієнтовно у 24 роки настає «неочікувана точка», коли темпи трансформацій різко знижуються. З цього моменту префронтальна кора перебуває у стані відносної стабільності аж до досягнення 60-річного віку.

Після цього клітини, що відповідають за підтримку та захист мозку, знову різко підвищують свою активність.

Під час останнього дослідження вчені проаналізували гени всередині клітин, відібраних на різних етапах життя людини. Завдяки вивченню молекул РНК вдалося встановити, які саме гени залишаються активними та чим зайняті клітини в той чи інший період.

Їм вдалося дізнатися, що від 0 до 24 років відбувається стрімка клітинна перебудова, а співвідношення типів клітин швидко змінюється на тлі формування нових зв’язків.