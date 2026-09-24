Міністерство національної оборони повідомляє, що сьогодні вранці в повіті Сучава розбився невеликий безпілотник після того, як незаконно увійшов у повітряний простір Румунії.

Системи радіолокаційного спостереження зафіксували повітряну ціль у момент її входу через північну частину повіту Ботошані з боку України. Мешканців обох повітів було попереджено за допомогою повідомлення системи RO-ALERT, повідомляє Radio Iași.

Полковник Даніел Ністор, речник Міністерства національної оборони, заявив: «Система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони виявила повітряну ціль, що рухалася над територією України поблизу румунського кордону. Два літаки F-16 ВПС Румунії, які виконували завдання з охорони повітряного простору, піднялися в повітря з авіабази Борча (86-та авіабаза) для моніторингу ситуації.

Згідно з даними радарів, повітряна ціль увійшла в національний повітряний простір через північну частину повіту Ботошані, перебувала в ньому протягом приблизно чотирьох хвилин, а згодом упала поблизу міста Солка (повіт Сучава), не спричинивши жертв чи матеріальних збитків. На місце події прибули групи реагування Міністерства внутрішніх справ, які огородили територію та виявили невеликий безпілотник; пожежі на місці падіння не було. Крім того, о 07:21 з авіабази Бакеу (95-та авіабаза) для моніторингу ситуації вилетів гелікоптер IAR 330 Socat».

Через ранкову тривогу, пов’язану з безпілотником, у школах населених пунктів Солка, Арборе, Ботошана та Качіка (повіт Сучава) було призупинено заняття до 10:00. Це рішення ухвалили після обговорення між представниками Шкільної інспекції повіту Сучава та органами влади.