Сирія відновила дипломатичні контакти з понад 100 державами, після повалення режиму Башара Асада.

Про це президент Сирії Ахмад аш-Шараа заявив під час виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, передає ЛБ.

«Від часу звільнення понад 100 держав почали комунікувати з нами – відбулося близько 4 тисяч контактів. Наша столиця прийняла понад 60 дипломатичних місій. Сирія відновила свій статус у міжнародній спільноті», – сказав аш-Шараа.

Сирійська влада відновлює військові та цивільні інституції, працює над перехідним правосуддям і встановленням долі зниклих безвісти, а також розвиває міжнародні партнерства. Сирія також співпрацює з Організацією із заборони хімічної зброї та МАГАТЕ.

За словами президента, до країни повернулося 3,5 мільйона біженців і внутрішньо переміщених осіб.

Аш-Шараа закликав Ізраїль вивести свої сили на позиції станом на 8 грудня 2024 року. Також він заявив, що Голанські висоти “залишаються сирійською територією”, пославшись на резолюцію Ради Безпеки ООН.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Сирії в Нью-Йорку. Країни відновили дипломатичну співпрацю також під час Генасамблеї ООН рік тому.

“Важливо, що за цей рік уже є політична, економічна та безпекова динаміка, зокрема наш діалог на рівні лідерів”, – зазначив Зеленський.