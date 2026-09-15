Уночі проти 15 вересня винищувачі НАТО збили невідомий дрон, який залетів на територію Литви. Ймовірно, з боку Білорусі. Тип дрона встановлюється.

Як пише литовське LRT, дрон залетів до Литви через кілька хвилин після опівночі, тому для кількох районів оголошували повітряну тривогу. За 30 хвилин БпЛА в окрузі Каунас збив винищувач союзників по НАТО з авіабази в Шяуляї.

Дрон було збито у сільській місцевості — поліція вже знайшла уламки й огородила територію. За попередніми даними, БпЛА залетів у Литву з території Білорусі.