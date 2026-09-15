Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.26 склали:
особового складу – близько 1 510 000 (+1 400) осіб
танків – 12 345 (+0) од.
бойових броньованих машин – 25 334 (+3) од.
артилерійських систем – 49 793 (+41) од.
РСЗВ – 2 131 (+4) од.
засоби ППО – 1 638 (+1) од.
літаків – 442 (+0) од.
гелікоптерів – 356 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 2 626 (+11) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 518 280 (+1 839) од.
крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 149 183 (+376) од.
спеціальна техніка – 4 690 (+7) од.
Дані уточнюються.