У ніч на 14 вересня (з 18:00 13 вересня) противник атакував 108 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ – рф; ТОТ Донецьк та ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 85 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Як повідомляло Інше ТВ, Ворог атакував Миколаївщину “молнією” і “ланцетом”