Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.26 склали:
особового складу – близько 1 503 880 (+1 490) осіб
танків – 12 341 (+2) од.
бойових броньованих машин – 25 312 (+7) од.
артилерійських систем – 49 516 (+64) од.
РСЗВ – 2 109 (+2) од.
засоби ППО – 1 622 (+4) од.
літаків – 441 (+0) од.
гелікоптерів – 356 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 573 (+23) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 510 130 (+1 925) од.
крилаті ракети – 5 103 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 147 211 (+590) од.
спеціальна техніка – 4 666 (+16) од.
Дані уточнюються.