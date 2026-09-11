Саратовський нафтопереробний завод (ПАТ «Саратовський НПЗ») – одне з найстаріших підприємств нафтопереробної галузі Росії, засноване в 1934 році і що входить до структури компанії «Роснефть» з 2013 року. Був атакований уже неодноразово.

Також горить після атаки головний логістичний об’єкт великий фулфілмент-центр Ozon у Саратові. Комплекс був офіційно введений в експлуатацію наприкінці 2024 року. Загальна площа об’єкта після запуску черг перевищує 100 000 квадратних метрів. Логістичний центр розрахований на розміщення понад 30 мільйонів товарів та щоденну обробку до 900 тисяч замовлень.









