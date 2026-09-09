У ніч на 9 вересня 2026 року оператори Департаменту активних дій ГУР МО України в межах спільної з іншими складовими Сил оборони держави deepstrike-операції уразили інфраструктуру військово-морської бази росії у новоросійску, а також ворожий фрегат “адмірал ессен” проєкту 11356.
Про це повідомляє ГУР МО, передає Інше ТВ.
Унаслідок влучних ударів на палубній надбудові “ессена” виникла пожежа.
Корабель “адмірал ессен” — носій крилатих ракет “калібр”, які держава-агресор постійно використовує для терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України.
У серпні 2026 року ГУР та Сили оборони України уразили російські ракетоносії “адмірал ессен” та “адмірал макаров”, а також патрульний корабель “васілій биков”.
Як повідомляло Інше ТВ, «Відповідаємо росії на її щоденні терористичні удари» – Зеленський підтвердив ураження в Новоросійську (ВІДЕО)