У ніч на 9 вересня 2026 року оператори Департаменту активних дій ГУР МО України в межах спільної з іншими складовими Сил оборони держави deepstrike-операції уразили інфраструктуру військово-морської бази росії у новоросійску, а також ворожий фрегат “адмірал ессен” проєкту 11356.

Про це повідомляє ГУР МО, передає Інше ТВ.

Унаслідок влучних ударів на палубній надбудові “ессена” виникла пожежа.

Корабель “адмірал ессен” — носій крилатих ракет “калібр”, які держава-агресор постійно використовує для терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України.

У серпні 2026 року ГУР та Сили оборони України уразили російські ракетоносії “адмірал ессен” та “адмірал макаров”, а також патрульний корабель “васілій биков”.



Як повідомляло Інше ТВ, «Відповідаємо росії на її щоденні терористичні удари» – Зеленський підтвердив ураження в Новоросійську (ВІДЕО)