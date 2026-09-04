Підрозділи Сил оборони України отримали наказ дотримуватися “режиму тиші” на лінії бойового зіткнення з 00:00 5 вересня до 23:59 8 вересня.

Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела у військових підрозділах та силовому блоці, інформацію також підтвердив народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.

За даними ЗМІ про відповідний наказ повідомили співрозмовники у кількох бригадах, які перебувають на різних напрямках фронту.

Запровадження “режиму тиші” збігається з очікуваними візитами спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до москви та Києва для переговорів щодо припинення війни.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не завдаватиме повітряних ударів у період, необхідний для проведення цих переговорів, та очікує дзеркального припинення російських ударів.