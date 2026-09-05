Китай, який став найбільшим покупцем російської нафти після початку війни з Україною і санкцій Заходу, продовжує отримувати багатомільярдну вигоду від поставок російських барелів зі знижками, пише The Moscow Times.

Загальний економічний ефект, отриманий КНР від нафтової співпраці з Москвою, сягнув $27 млрд, повідомив на відкритті VIII Російсько-китайського енергетичного бізнес-форуму глава «Роснефти» Ігор Сєчін.

За його словами, ця оцінка ґрунтується на цифрах з 2022 року. Саме тоді до Китаю почали вирушати танкери з російських портів, які раніше обслуговували клієнтів у Європі. Зараз частка російської нафти в Китаї досягла рекордних 27%, загальний обсяг поставок перевищив 100 млн. тонн на рік, а за перші 7 місяців поточного року досяг 67 млн. тонн, навів статистику Сєчін.

“Завдяки вищій ефективності закупівель російської нафти порівняно з близькосхідною альтернативою сукупний економічний ефект, отриманий Китаєм починаючи з 2022 року, становить, за нашою оцінкою, $27 млрд”, – розповів глава “Роснефти” (його цитує ТАРС). За поточним курсом економія Китаю становить 2,3 трлн рублів – суму, яка дорівнює півтора річних бюджетів Московської області (1,6 трлн рублів) та чотирьом річним бюджетам великих регіонів, таких як Красноярський край або Свердловська область (552 і 527 млрд рублів відповідно).

За даними Argus Media, на кінець серпня сорт Urals у російських портах продавався зі знижкою $26-27 за барель Brent. Частина цього дисконту йде до кишень перевізників, які доставляють нафту «тіньовим флотом» до азіатських портів. Однак і при прибутті в Китай нафта РФ коштує дешевше за аналоги з інших країн.

За оцінками Інституту Гайдара, максимального рівня – 16% до цін інших постачальників у КНР – знижки сягали влітку 2022 року. До кінця 2023 року середня знижка для китайських клієнтів скоротилася до 5% до Brent, 2024 року практично зникла, а 2025-го — знову почала збільшуватися: 2,8% у першому кварталі, 6,3% — у другому. До кінця року, після введення санкцій щодо «Роснафти» та «Лукойлу» вони сягали 8,3%.

Індія – другий за величиною покупець нафти з Росії після Китаю – заощадила на знижках російських нафтовиків $12,6 млрд за 2022-25 рр., писала Indian Express з посиланням на митну статистику. У 2022 році індійські НПЗ зекономили $4,873 млрд, у 2023-му — $5,411 млрд, у 2024-му — $1,45 млрд, а за першу половину 2025-го — ще $835 млн. «Покупці вимагають додаткову компенсацію за санкційні російського сорту нафти», – зазначає аналітик Freedom Global Володимир Чернов.