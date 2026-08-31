Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:30 ранку 31 серпня:

Учора та сьогодні вночі ворог атакував БпЛА типу «Shahed» область. Внаслідок атаки в Миколаївському районі поранено 44-річного чоловіка. Його було госпіталізовано. На ранок стан стабільний. Пошкоджено складське приміщення, сім вантажних та два легкових автомобілі.

Миколаївський район

Вчора ворог п’ять разів атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Внаслідок атак пошкоджено два приватні будинки. Постраждалих немає.

Також ворог тричі атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає.