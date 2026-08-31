В Україні напрацьовують рішення для забезпечення стабільного руху залізничного транспорту під час тривалих повітряних тривог.

Про це заявив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, повідомляє РБК-Україна.

Питання організації транспорту та логістики під час тривог обговорили на оперативній нараді за участю керівництва “Укрзалізниці”, Київської міської військової адміністрації та військового командування.

Першочерговим пріоритетом визначено безпеку пасажирів та безперебійний рух поїздів.

Серед ключових рішень та напрямків роботи:

Цілодобовий режим вокзалів – опрацьовується питання безперервної роботи залізничних вокзалів.

Безпека пасажирів – розосередження поїздів і пасажирів, а також уникнення одночасного прибуття складів на суміжні платформи.

Оптимізація часу – скорочення часу посадки та висадки завдяки спрощенню процедур контролю в разі підвищеної загрози.

Моніторинг загроз – подальший розвиток систем відстеження небезпеки та оперативного реагування у чіткій координації з військовими.