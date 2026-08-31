Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.26 склали:
особового складу – близько 1 488 200 (+1 600) осіб
танків – 12 316 (+5) од.
бойових броньованих машин – 25 255 (+7) од.
артилерійських систем – 48 883 (+50) од.
РСЗВ – 2 079 (+7) од.
засоби ППО – 1 597 (+3) од.
літаків – 440 (+0) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 2 442 (+7) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 490 402 (+2 055) од.
крилаті ракети – 5 060 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 141 920 (+467) од.
спеціальна техніка – 4 621 (+7) од.
Дані уточнюються.