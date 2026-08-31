Кабінет федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца готує масштабний пакет заходів проти Росії. Приводом стала спроба вчинити теракт із використанням дрону в аеропорту Лейпци на початку серпня. За даними Welt am Sonntag та Politico, триває робота над низкою можливих заходів, пише Кореспондент.

Крім того, Німеччина може закликати Євросоюз до запровадження нових санкцій проти Росії.

Федеральний уряд поки що публічно не підтверджував, що за інцидентом в аеропорту стоїть Росія. Вирішальне значення матиме офіційне встановлення винних після завершення та оцінки результатів розслідування.

4 серпня в аеропорту виявили дрон, начинений вибухівкою. Ще один безпілотник, ймовірно, зіткнувся з вантажним літаком DHL. Пізніше знайшли і третій дрон.

Генеральна прокуратура Німеччини веде розслідування за фактом нападу на транспортну та логістичну інфраструктуру країни.

Мерц раніше заявив, що федеральний уряд “найближчим часом” озвучить висновки про замовників атаки, а винні “заплатять” за свої дії.

У Берліні вже говорять про можливий “переломний момент 2.0” – тобто суттєве посилення підходу Німеччини до Москви.

Паралельно Брюссель працює над новим пакетом санкцій. За повідомленнями ЗМІ, розглядається можливість запровадження санкцій проти низки фізичних та юридичних осіб. Крім того, знову обговорюється питання про те, як вчинити із замороженими російськими державними активами.