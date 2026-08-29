У пресслужбі ексміністра оборони та цифрової трансформації України Михайла Федорова заявили, що його попередня посада у Міноборони не накладає обмежень на те, щоб бути радником іноземних урядів.

Про це у пресслужбі Михайла Федорова повідомили Суспільному.

«Це не передбачає розголошення державної таємниці чи передачі спеціальної інформації, необхідної для розроблення, виробництва або використання виробів військового призначення, а також іншої технічної документації чи інформації з обмеженим доступом», — заявили у пресслужбі.

Там наголосили, що залучення колишніх високопосадовців як експертів та радників урядів інших держав — поширена міжнародна практика.

«Роль радника з оборонних інновацій — це передусім обмін власним управлінським та експертним досвідом у сфері технологічної війни, накопиченим за роки повномасштабного вторгнення. Така співпраця важлива і для України: вона поглиблює кооперацію з країнами НАТО», — заявили у пресслужбі Федорова.

Також там повідомили, що Михайло Федоров планує «десятки інших міжнародних проєктів співробітництва».

«Але при цьому Михайло Федоров продовжить жити й працювати в Україні. Його головний фокус залишається тут — допомагати Україні. Міжнародна робота дасть змогу залучати більше уваги, партнерів та інвестицій до нових проєктів», — заявили у пресслужбі Федорова.

Нагадаємо, 28 серпня стало відомо, що ексміністр оборони України Михайло Федоров став радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто.

23 липня Зеленський заявив, що запропонував ексголові Міноборони посаду віцепрем’єр-міністра з військових новацій та заявив, що «Михайло — в команді».

На це Федоров заявив, що не погоджується на жодну із запропонованих йому Зеленським посад у державному секторі, адже саме міністр оборони є однією із тих посад, що «реально визначають хід війни».