Адміністрація Дональда Трампа зіткнулася із закликами розпочати розслідування звинувачень у тому, що Майкл Борен, високопосадовець, який контролює Лісову службу США, тиснув на персонал агентства, щоб вони залучили додаткові ресурси для боротьби з пожежею, що палала поблизу його ранчо в Айдахо.

Про це пише Guardian.

Троє сенаторів-демократів звинуватили Борена у «неналежному втручанні» в листі, з яким ознайомилася газета Guardian, вимагаючи відповідей від Брук Роллінз, міністра сільського господарства США. Борен є заступником міністра сільського господарства з питань природних ресурсів та навколишнього середовища.

Сенатори Рон Вайден, Емі Клобучар та Мартін Хайнріх висловили «серйозне занепокоєння» повідомленнями про те, що Борен використав свою посаду у федеральному уряді в липні, щоб вивести пожежний персонал та ресурси з активних пожеж в інших місцях для боротьби з пожежею поблизу свого приватного ранчо в Айдахо.

«Ми вимагаємо повного розслідування характеру та масштабів участі Борена у реагуванні на пожежу в Кебін-Крік, а також детального звіту про запобіжні заходи, які агентство запровадило або планує запровадити для запобігання політичному втручанню та конфлікту інтересів під час реагування на лісові пожежі», – написали вони.

Їхній лист надійшов після повідомлення Washington Post на початку цього місяця, в якому кілька посадовців лісової служби, які побажали залишитися анонімними, повідомили, що Борен, який, як повідомляється, володіє ранчо площею 480 акрів у національній зоні відпочинку Сотут, неодноразово звертався до посадовців лісової служби в середині липня, щоб запитати, чому більше літаків не використовується для боротьби з пожежею в Кебін-Крік в Айдахо, яка поширилася на кілька акрів у національному лісі Сотут в Айдахо.

Пожежа почалася 12 липня внаслідок неналежного багаття і була повністю локалізована до 15 липня. Повідомляється, що зрештою спалахнуло сім акрів.

Шість нинішніх та колишніх посадовців лісової служби описали реакцію на пожежу газеті Washington Post як більшу, ніж зазвичай очікується для пожежі такого розміру, яка не становила значної загрози для життя чи майна. Повідомлення, які оглянула газета Washington Post, також підтвердили, що Борен особисто зв’язався з персоналом лісової служби щодо пожежі.

На запитання про коментар до листа сенаторів речник Міністерства сільського господарства США сказав: «Ми відповімо на запит сенаторів через відповідні канали».

У заяві минулого місяця для газети Guardian, у відповідь на початковий звіт, речник Міністерства сільського господарства США заявив, що Борен «має регулярний контакт з установами, які він контролює», і «той факт, що високопосадовець уряду контролює та спілкується з іншими урядовцями щодо події, яку він контролює, не є правильною історією».

У листі сенаторів-демократів, надісланому в четвер, вони написали, що «протягом цього рекордного пожежного сезону пожежі набагато більшого розміру не отримали навіть частки таких самих ресурсів».

«Особисті інтереси політичних працівників не повинні бути фактором, що впливає на розподіл ресурсів для боротьби з лісовими пожежами громадам, яким загрожує спустошення», – додали вони.

«Політичне втручання у реагування на лісові пожежі ставить під загрозу життя, майно та федеральні ресурси», – написали вони. «Ми просимо вас відповісти до 10 вересня, детально описавши, як Міністерство запобігатиме такому неналежному втручанню, або навіть його появі, у реагування на лісові пожежі в майбутньому».