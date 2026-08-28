27 серпня та в ніч на 28 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей противника.

Їх перерахували в Генштабі ЗСУ, передає Інше ТВ.

Так, у районі Оленівки (ТОТ АР Крим), уражено радіолокаційну станцію «Небо-СВ», апаратну РЛС «П-18» та мобільний комплекс засобів зв’язку противника.

Також, у районі Фрунзе в тимчасово окупованому українському Криму, уражено радіорелейну станцію «Ніколаєвка».

Крім того, у Севастополі, на ТОТ АР Крим, підтверджено ураження навчального центру підготовки противника.

Уражено і пункти управління БпЛА окупантів в районах Успенівки Запорізької області та Курахового на Донеччині, а також зосередження озброєння і військової техніки противника у районі Красної Гори Донецької області.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

За результатами попередніх уражень підтверджено знищення 24 серпня 2026 року радіолокаційної станції «Каста» у Караїчеві Ростовської області рф.

Робота по ключових військових цілях противника триває.

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