Про результати ударів по тилах ворога повідомив президент Зеленський.

-За цю добу воїни наших Сил оборони України уразили нафтопереробрий завод в Ярославському регіоні. Відстань – 1000 кілометрів від лінії фронту. Були і наші справедливі відповіді на російську війну у Чорному морі.

В російському Енгельсі воїни «Альфи» СБУ уразили ракетоносій ТУ-95МС. Саме такі літаки завдають ударів по Україні.

Дякую за влучність усім нашим воїнам! Це все відповідь на їхні удари. Росіяни повинні відчувати, що таке їхня війна.