Спокійний геомагнітний період підходить до завершення – найближчими днями Землю чекають нові магнітні бурі, і їхня інтенсивність може істотно зрости. За інформацією Meteoagent, сьогодні, 27 серпня, К-індекс складає 4,3. Це відповідає жовтому рівню та вказує на середні геомагнітні коливання, пише Кореспондент.

Попередні прогнози вказують на те, що 28 та 29 серпня К-індекс може підвищитися до 5,7. Це червоний рівень, що свідчить про помірний геомагнітний шторм.

Згідно з відомостями Британської геологічної служби, з 27 по 29 серпня Землю щодня очікують магнітні бурі. Якщо 27–28 серпня прогнозується геомагнітний шторм рівня G1, то вже 28–29 серпня активність, ймовірно, посилиться до рівня G2.

Причиною цих збурень є потужні процеси на Сонці. За прогнозами British Geological Survey Geomagnetism, високошвидкісний потік сонячного вітру з корональної діри, який прибув на Землю з 26 на 27 серпня, викличе магнітну бурю рівня G1. В подальшому, 28 та 29 серпня, геомагнітний вплив може підвищитися до G2 через удар від корональних вибухів.

Фахівці Центру прогнозування космічної погоди також очікують зростання геомагнітної активності 27 серпня до рівня G1. За їхніми розрахунками, протягом 28 серпня збурення можуть досягти G2 у першій половині дня, після чого Землю знову очікує вплив магнітної бурі рівня G1.

Точну тривалість геомагнітного шторму наразі неможливо визначити. Невідомо, як довго Земля залишатиметься під впливом магнітних бур і коли активність остаточно стабілізується. Водночас слід пам’ятати, що сонячна активність постійно варіюється, тому прогнози можуть уточнюватися.

Під час підвищеної сонячної активності багато людей відзначають погіршення самопочуття. Серед можливих проявів виділяють головний біль, запаморочення, нудоту та біль у серці. Також можуть спостерігатися слабкість і сонливість, біль у спині та суглобах, підвищення тиску або загострення хронічних захворювань.

Людям, які чутливо реагують на геомагнітні зміни, рекомендується уважніше стежити за своїм станом під час магнітної бурі. Серед рекомендацій – обмежити вживання жирної, гострої та борошняної їжі, а натомість віддавати перевагу сезонним фруктам, горіхам і рибі. Також радять відмовитися від кави, алкоголю та сигарет, більше часу проводити на свіжому повітрі, здійснювати піші прогулянки та регулярно провітрювати приміщення.

Окрему увагу слід приділити режиму сну та водному балансу. Рекомендується нормалізувати сон і спати не менше восьми годин на добу, а протягом дня вживати достатню кількість чистої води. Щоденний раціон у цей період краще зробити легким та збалансованим, відмовившись від алкоголю.