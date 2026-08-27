У четвер у телефонному інтерв’ю Axios президент Трамп заявив, що його не турбує напад Росії на країни НАТО.

Європейські лідери висловили надзвичайну стурбованість і публічно попередили, що Москва може перевірити рішучість НАТО — і зобов’язання Трампа щодо статті 5, пункту про колективну оборону альянсу — шляхом обмеженого нападу або інших військових провокацій.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив таємну поїздку до Москви у вівторок і зустрівся зі своїм російським колегою Сергієм Наришкіним.

Кілька ЗМІ повідомили, що візит був спробою попередити Москву не нападати на країну НАТО.

Але Трамп заперечив ці повідомлення, заявивши Axios, що Реткліфф не робив такого попередження.

Що він каже: «Я зовсім не стурбований… Немає жодної проблеми», — сказав Трамп, коли його запитали про можливу російську провокацію проти країн НАТО.

Президент назвав поїздку Реткліффа «стандартною діловою» і висловив здивування щодо повідомлень про неї в ЗМІ.

«Реткліфф бачиться зі своїм російським колегою раз на шість місяців або раз на рік. У них дуже добрі стосунки. Не було жодних повідомлень і нічого незвичайного», – сказав Трамп.

Наришкін, директор російської служби зовнішньої розвідки, підтвердив у четвер, що зустрічався з Реткліффом під час його візиту до Москви. Він сказав, що переговори були «регулярною частиною їхньої роботи» і що «не було нічого незвичайного».

Наришкін сказав, що обговорював з Реткліффом «питання розвідки».

Президент України Володимир Зеленський у липні заявив Axios, що президент Росії Володимир Путін планує масову мобілізацію 500 000 військовослужбовців у найближчі місяці для відновлення наступу в Україні.

Зеленський стверджував, що Росія також будує інфраструктуру для 30 000 додаткових військовослужбовців з Північної Кореї, яких буде відправлено воювати в Україну.

В останні тижні російські безпілотники, які увійшли в повітряний простір кількох членів НАТО, включаючи Румунію та Польщу, були збиті.

У четвер Міністерство закордонних справ Росії заявило, що Велика Британія та Франція «граються з вогнем», постачаючи технології, які дозволяють Україні проводити далекобійні атаки глибоко всередині Росії.

Речник Міністерства закордонних справ Росії погрожував завдати ударів по британських військових цілях в Україні та за її межами у відповідь на військову допомогу Великої Британії Україні.