Цієї ночі ворог завдав масованого комбінованого удару по столиці України. Очевидці стверджують, що подекуди дрижали багатоповерхові будинки — настільки серйозною була вибухова хвиля.

За даними КМДА, наслідки обстрілу фіксуються на понад 12 локаціях у різних районах столиці. Зокрема дісталося Дарницькому, Святошинському та Солом’янському.

Наразі відомо про щонайменше п’ятьох загиблих. Ще 23 людей були поранені.

За даними ДСНС, у Святошинському районі є влучання на території одного із промислових об’єктів. Також локалізовані пожежі у двох складських будівлях на площах 500 та 1000 кв.м. За іншою адресою виникла пожежа у складській будівлі на площі 500 кв.м. Виявлено одну загиблу особу, наразі деблокують людину з-під завалів.

Солом’янський район: у житловій 9-поверхівці зруйновані 8-й та 9-й поверхи, виникла пожежа на рівні 7–9 поверхів. За іншими адресами вибиті вікна у житлових будинках, будівлі медичного закладу та виникли пожежі автомобілів, гаражів і магазину. Пожежа в гаражах ліквідована. Також у двох житлових будинках та укритті школи заблоковані люди. За іншою адресою у медичному закладі вибиті вікна, сталося загоряння у підсобному приміщенні та автомобіля. Пожежа ліквідована.

Дарницький район: влучання на території нежитлового об’єкта. Виникла пожежа у складських приміщеннях та автомобілях на площі близько 1000 кв.м. Рятувальники врятували одну людину та передали її медикам.

На місцях працюють підрозділи ДСНС та всі відповідні служби. Інформація уточнюється.