Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.26 склали:
особового складу – близько 1 472 640 (+1 480) осіб
танків – 12 283 (+7) од.
бойових броньованих машин – 25 165 (+3) од.
артилерійських систем – 48 261 (+56) од.
РСЗВ – 2 050 (+7) од.
засоби ППО– 1 577 (+0) од.
літаків – 439 (+0) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 321 (+10) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 470 869 (+1 672) од.
крилаті ракети – 5 010 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 136 818 (+500) од.
спеціальна техніка – 4 551 (+3) од.
Дані уточнюються.