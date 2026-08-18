17 серпня та в ніч на 18 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

Так, уражено склад боєприпасів у Карлівці Донецької області.

Окрім того, українські воїни уразили п’ять пунктів управління БпЛА противника у районах населених пунктів:

– Устинка, Бєлгородська область, рф;

– Журавльовка, Бєлгородська область, рф;

– Новоіванівка, Запорізька область;

– Нове, Запорізька область;

– Малі Щербаки, Запорізька область.

Також уражено пункт управління російських окупантів у районі Тернів Донецької області.

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