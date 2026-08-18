На Москву сьогодні вночі, за твердженнями московської влади, летіли 627 дронів, з яких нібито збили 180. На кадрах видно, як після роботи ППО від уламків горять багатоповерхівки.

У Підмосков’ї повідомляють про пожежі та вибухи у Люберцях, Павловському Посаді та Філімоновому — біля алюмінієвого заводу. У Котельниках, ймовірно, уламки дрона впали біля ЖК «Дюна», неподалік — військова частина, яку приховують на картах «Яндекса».

У Скоропуськівському Сили оборони України, за попередньою інформацією, атакували Ливарно-механічний завод «МеталІмпорт». У районі підприємства спостерігається заграва.



Ливарно-механічний завод «МеталІмпорт» (ТОВ «ЛМЗ МІ») – основний вид діяльності – виробництво алюмінію. Завод випускає алюмінієві сплави та виготовляє методом лиття під тиском деталі з різних марок алюмінію масою від 50 г до 16 кг.

Зв’язок «МеталІмпорту» з ВПК Росії простежується через державних замовників.

За даними бази Saby, основним замовником «ЛМЗ МІ» є АТ «ДНДІХТЕОС» – Державний науково-дослідний інститут хімії та технології елементоорганічних сполук.

Сам ДНДІХТЕОС офіційно вказує, що створює технології та матеріали для ракетно-космічної та авіаційної промисловості, а також для озброєнь та військової техніки.

Атаку українських БПЛА минулої ночі губернатор Московської області Андрій Воробйов назвав «масштабною»: «Над територією регіону було збито понад 150 БПЛА».

Дрони збивали у Богородському, Раменському, Павлівському Посаді, Оріхово-Зуєві, Воскресенську, Ступіні, Коломині та Електросталі, уточнив Воробйов.

«На жаль, є постраждалі. У Раменському окрузі через падіння безпілотника на приватний будинок постраждала 10-річна дівчинка. Вона отримала осколкове поранення кисті та була госпіталізована. У Богородському окрузі медична допомога знадобилася жінці, яка постраждала через падіння уламків БПЛА. У Коломні постраждав 27-річний чоловік. Усі вони перебувають під наглядом лікарів».

Найбільш серйозні наслідки зафіксовано у Павлово-Посадському окрузі.

«У селі Ковалі повністю згорів приватний будинок. У Павлівському Посаді сталося спалах покрівлі багатоквартирного будинку, мешканців було евакуйовано — ніхто не постраждав. Ще одна пожежа сталася у будівлі на вулиці 1 Травня», – сказав Воробйов.

Знову атакували склад Wildberries.

«У Богородському пошкоджено два приватні будинки в СНТ «Альбатрос», сталося займання гостьового будинку в Ногінську. Крім того, безпілотник потрапив до складу Wildberries у районі Атлант-парку – пожежу локалізовано. За попередніми даними, постраждалих немає».

Воробйов озвучив і наслідки атаки у Коломиї, де після падіння уламків БПЛА спалахнув торговий павільйон у районі ТЦ «Глобус». Також було пошкоджено будівлі РАГСу, магазину та вікна житлового будинку на Радянській площі. У Котельниках сталося займання будівельних лісів та ізоляційних матеріалів на території житлового комплексу, що будується. В Електросталі пошкоджено автомобіль та трансформаторну підстанцію. У Раменському окрузі пошкоджено приватний будинок у РНТ «Раміння».

Мер Москви Сергій Собянін минулої ночі неодноразово повідомляв про збитих БПЛА. Останній раз близько 6 ранку він повідомив про збиті сім БПЛА. З півночі Собянін повідомив про знищення силами ППО 93 БПЛА.