На річці Стрий поблизу Жидачева на Львівщині виявили скамʼянілий зуб мамонта. Його знайшов випускник географічного факультету Львівського університету, а нині військовослужбовець Державної прикордонної служби України Володимир Проць. Рідкісну знахідку він подарував своєму вишу.

Про це повідомили на кафедрі геоморфології і палеогеографії ЛНУ імені Івана Франка.



“Щиро дякуємо Володимиру за цей цінний подарунок! Тепер частинка плейстоценової історії нашого краю зберігатиметься в нашій колекції та слугуватиме чудовим навчальним матеріалом для студентів”, – зазначили в університеті.

Сам Проць розповів, що зуб сягає 35 сантиметрів завдовжки, а важить 7,440 кілограма. Він припускає, що знахідці від 10 тисяч до кількох сотень тисяч років.

“Характерний ребристий (пластинчастий) малюнок поверхні є унікальною ознакою зубної системи мамонтів. В Україні (зокрема поблизу Карпат та на берегах річок) такі скамʼянілості іноді вимиваються водою з плейстоценових відкладів”, – зазначив чоловік.

Знахідка у доброму стані \ фото Facebook ​​​ Кафедра геоморфології і палеогеографії ЛНУ імені Івана Франка

Встановити точний вік знахідки без радіовуглецевого аналізу поки неможливо.

“Ці форми мамонтів існували тут упродовж тривалого часу. Вони видозмінювалися під впливом кліматичних змін і еволюціонували. Місце, де був знайдений зуб, підказує нам, що це, мабуть, молодші форми мамонта, одні з останніх. Хоча річка могла вимити цей зуб зі старіших відкладів”, – пояснила кандидатка географічних наук, доцентка кафедри Олена Томенюк виданню ZAXID.NET.

Дослідниця додала, чим саме ця знахідка вирізняється серед інших: