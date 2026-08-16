Як повідомляло Інше ТВ, кілька днів тому в Криму був ліквідований зрадник, колишній командир підводного човна “Запоріжжя” Роберт Шагеєв (ФОТО)

У ліквідації підозрюється російська ескорт-дівчині – їй вже висунуто звинувачення у вбивстві високопоставленого українського перебіжчика, який загинув у результаті вибуху бомби, підкладеної у сміттєвий бак, пише New York Post, передає Інше ТВ.

32-річну Маргариту Реут заарештували у Севастополі в окупованому Росією Криму після того, як у четвер в результаті вибуху загинув Роберт Шагеєв — офіцер Чорноморського флоту Кремля, якого розшукували за державну зраду, повідомляє «Telegraph».

Вибух, який, як стверджується, було здійснено за наказом Києва, вбив 49-річного зрадника на місці.

За повідомленнями, Реут було швидко затримано, і вона зізналася у скоєному. За інформацією російського видання E2W News, її було взято під варту за звинуваченням у тероризмі, що призвів до смерті людини.

Реут не виявила каяття, сміливо відповівши «ні» на запитання, чи шкодує вона про вбивство, повідомляє російський новинний канал «Маш», пов’язаний із спецслужбами, на який посилається «Telegraph». Видання також зазначило, що вона планувала втекти з країни після вбивства.

Згідно з повідомленнями, громадянка Росії з’являлася на сайтах ескорт-послуг, а також працювала біологом, розробляючи вагінальні супозиторії на основі рослинних екстрактів.

Вона народилася в Ярославлі — місті, розташованому приблизно за 160 миль на північний схід від Москви. За даними видання «Mash», раніше вона також мешкала в Сочі — курортному місті на березі Чорного моря, відомому як місце проведення Зимових Олімпійських ігор 2014 року, — і часто відвідувала Крим.

Невідомо, коли і як вона нібито стала агентом української розвідки.

Як повідомляє видання «The Telegraph», раніше, у липні 2025 року, Реут була заарештована після того, як у громадському поїзді, що прямував із Самари до Адлера, вигукнула: «Ось вам і по заслузі, росіяни!», — після того, як з’явилися новини про атаку українського дрона на залізничну станцію в Ростовській області Росії.

За інформацією E2W News, її затримали на два дні за опір під час арешту та оштрафували на 365 доларів за «дискредитацію» російських збройних сил.

За даними російського інформаційного агентства, у разі визнання її винною у скоєнні вибуху їй загрожує до 30 років позбавлення волі.