У німецькому Франкфурт-на-Майні добігає до завершення чемпіонат світу з художньої гімнастики. У заключний змагальний день Таїсія Онофрійчук здобула першу медаль в скарбничку збірної України — «золото» у вправі з обручем.

Про це повідомляє НОК України, передає Інше ТВ.

За свій виступ Таїсія отримала 30.700 бала, випередивши срібну призерку Софію Раффаелі з Італії (30.500) та Дар’ю Варфоломєєв з Німеччини (30.400).

Зазначимо, що це перше «золото» Таїсії у кар’єрі на рівні чемпіонатів світу — у 2025 році вона двічі підіймалася на третю сходинку пʼєдесталу пошани. Також гімнастка принесла Україні першу перемогу на світових першостях із 2013 року. Востаннє це вдавалося Ганні Різатдіновій — також у вправі з обручем.

Наступним фіналом для Таїсії стане виступ у вправі з булавами. Пряму трансляцію можна переглянути на платформах Суспільне Спорт.

Як повідомляло Інше ТВ, у 2025 році вперше за 28 років Україна отримала медаль. Таїсія Онофрійчук — чемпіонка Європи в особистому багатоборстві