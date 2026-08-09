Лісові пожежі на півдні Франції “розкрили” схованку з понад 400 історичних снарядів і боєприпасів у селі Ле-Порже, повідомила місцева влада.

Вибухи під час пожеж, які спочатку вважали підривом газових балонів, могли бути детонацією боєприпасів часів Другої світової. Вони, ймовірно, здетонували від температури, повідомив ЗМІ керівник пожежної служби, передає ВВС.

Понад 100 вибухів чули під час нічної пожежі, розповів мер Мартіаль Занінетті виданню France Info, порівнявши це зі “звуками війни”.

Після розмінування більшість мешканців уже повернулися до своїх домівок, однак мер зазначив, що деякі райони все ще залишаються закритими для відвідування.

Унаслідок пожежі в цьому районі знищено понад 180 будинків.

“На території нашої комуни були закопані склади боєприпасів, але ми не знали про їхнє існування, і вони вибухнули”, — сказав Занінетті в коментарі France Info.

Він розповів, що снаряди розліталися “праворуч, ліворуч”, й що “один із них навіть пробив будинок”.

Підпис до фото,Наслідки пожежі

Мер повідомив, що доступ до узбережжя океану, кемпінгу та селища Ла-Женні залишається закритим.

За даними французьких ЗМІ, серед історичних боєприпасів були як німецькі, так і французькі мінометні й протитанкові снаряди.

Їх виявили після масштабної лісової пожежі, яка спустошила район Жиронди.

Наразі пожежу взяли під контроль після приблизно десяти днів боротьби з вогнем.

На фото з Ле-Порже видно родини, які перевіряють свої обгорілі будинки.

Підпис до фото,Жюлі оглядає руїни будинку своїх батьків у Ле-Порже

Прем’єр Франції Себастьєн Лекорню подякував пожежникам за їхню роботу, заявивши, що “Франція витримала безпрецедентну кризу”.

Він наголосив, що боротьба з пожежами в регіоні Жиронда перейшла до “нової фази”, зазначивши, що “евакуйовані люди поступово повертаються до своїх домівок”.

Протягом останніх двох тижнів лісові пожежі вирували по всій Європі, насамперед у Франції та Іспанії, де було евакуювали 330 тисяч людей.

Франція стала однією з найбільш постраждалих країн: на південному заході вигоріло 42 тисячі гектарів території. Це одна з найбільших лісових пожеж у країні з часів Другої світової.