Про небажання чоловіків у сучасному світі ставати батьками навіть у майбутньому, і що вони для цього роблять, пише ВВС.

Алекс Вест важко пережив складні пологи своєї дружини, коли народжувалася їхня перша дитина. Перед народженням другої дитини він сподівався, що все мине набагато легше.

Для його дружини ці пологи справді пройшли краще, але не для нього.

“У мене сталася панічна атака, я зламався емоційно. Я так і не зміг це пережити й осмислити”, — каже Алекс.

Травматичний досвід після перших пологів дружини та післяпологова депресія, з якою він зіткнувся згодом, змусили Алекса відмовитися від спільного з дружиною плану мати чотирьох дітей.

Він згадує перші місяці після народження двох своїх синів як “сірі”: життя втратило барви, а довкола всі лише повторювали, що батьківство має бути неймовірно щасливим досвідом.

“Я не відчував тієї любові та близькості, про які всі говорять і які, нібито, мав би відчувати”, — каже Алекс.

Не бажаючи знову проходити через подібне, він і його дружина вирішили зупинитися на двох дітях. Оскільки саме Алекс наполягав на цьому рішенні, він вважав несправедливим перекладати відповідальність за контрацепцію на дружину.

Тому, як і тисячі інших чоловіків у Великій Британії останніми роками, Алекс вирішив зробити вазектомію.

Під час цієї процедури лікар перерізає, а потім затискає або запаює сім’явивідні протоки — канали в кожному яєчку, якими сперматозоїди потрапляють до сечівника. У розмовній мові цю операцію часто називають “підрізанням” або просто “вазектомією”.

За даними,Національної служби охорони здоров’я Англії (NHS England), у 2024-2025 роках у лікарнях і клініках провели 26 385 вазектомій. Це на 16% більше, ніж у 2023-2024 роках.

Найчастіше на цю процедуру зважувалися чоловіки віком від 35 до 39 років. У 2024-2025 роках вони пройшли близько 8 400 вазектомій.

Крім того, порівняно з попереднім роком дещо зросла кількість молодих чоловіків, які обрали вазектомію. У 2024-2025 роках в Англії цю процедуру зробили приблизно 950 чоловіків віком до 30 років.

Страхи щодо вагітності

Алекс, який працює іпотечним брокером, вирішив зробити цю процедуру ще до своїх 30. Однак лікар у системі NHS порадив йому зачекати, щоб переконатися, що він не змінить свого рішення.

Коли в травні 2024 року настав день операції, він разом із дружиною поїхав потягом зі свого дому в графстві Кент до лондонської клініки.

Зараз Алексу 33 роки. Він каже, що процедура пройшла швидко й безболісно.

“Я вдягнув навушники й устиг прослухати приблизно три пісні, перш ніж мені сказали, що все вже закінчилося. Неймовірно. Просто шалено швидко”.

Підпис до фото,Сем Найт вирішив зробити вазектомію після того, як жінка, з якою він зустрічався, завагітніла

Сем Найт, який родом зі США, каже, що давно знав: дітей він не хоче.

“Я опинявся в ситуаціях, коли поява дітей ставала реальною можливістю, і це починало мене, так би мовити, лякати”, — розповідає Сем.

Коли його тодішня партнерка завагітніла, вона вирішила зробити аборт. Семові на той момент було 22 роки, і він зрозумів, що має щось змінити.

“Я усвідомив, через що змусив пройти іншу людину, і більше ніколи не хотів допустити такого знову”.

Він звернувся до урологічної клініки в Нью-Йорку і, як і Алекс, мав пояснити лікарям, чому хоче зробити вазектомію.

Також Сема попередили, що цю процедуру варто вважати незворотною, адже відновити фертильність після неї вдається лише в окремих випадках.

Повернути фертильність вдається не всім

Оскільки Сем хотів зробити вазектомію в такому молодому віці, він заздалегідь підготувався до запитань, які, на його думку, мав поставити лікар: чи не зарано він вирішив, що не хоче дітей? Чи не змінить своєї думки в майбутньому? Чи усвідомлює, що зворотна операція коштує дорого і не завжди дає результат?

“Лікар сказав, що зовсім нещодавно переглянув свої погляди на це питання, — розповідає Сем. — І додав, що якби я звернувся на пів року раніше, то він одразу відмовив би мені”.

Вазектомію Сем зробив через кілька місяців після першого звернення до клініки.

Лікар ставив ці запитання, щоб переконатися: Сем ухвалює рішення, з яким зможе жити надалі. Згідно з рекомендаціями NHS Scotland, чоловіки молодші за 30 років частіше шкодують про вазектомію.

Докторка Сара Салкелд, колишня сімейна лікарка, а нині медична директорка мережі клінік MSI Reproductive Choices, яка надає послуги з контрацепції пацієнтам NHS і приватним клієнтам, каже, що вазектомія є “дуже безпечною та ефективною процедурою”.

Водночас вона наголошує: чоловікам варто ретельно зважити, чи справді цей варіант їм підходить.

“Ми пропонуємо кожному охочому консультацію, щоб людина могла все обговорити й переконатися, що має всю необхідну інформацію для такого рішення».

За словами Салкелд, зворотні операції після вазектомії не входять до стандартного переліку послуг NHS, оскільки для їх проведення діють суворі критерії.

На сайті NHS також зазначають, що чоловіки можуть обирати й інші методи контрацепції, зокрема презервативи або метод відстеження фертильності, коли пара утримується від сексу або використовує презервативи в дні найвищої фертильності партнерки.

Сем пояснив лікарю, що любить дітей і сам мав щасливе дитинство, однак хоче зосередитися на своїй кар’єрі саунд-дизайнера у сфері відеоігор.

Підпис до фото,Спочатку Алекс та його дружина планували мати чотирьох дітей, але після ретельних роздумів зупинилися на двох

“Я присвятив цьому своє життя, а батьківство, на мою думку, також вимагає повної відданості”, — каже Сем.

“У мене просто немає ні внутрішнього ресурсу, ні часу для цього, та й бажання теж немає”.

Семові зараз 25 років. Він зізнається, що трохи заздрить людям, які хочуть стати батьками, адже цей досвід, “безперечно, сповнений краси та любові”. Водночас додає: “Я знаходжу все це в музиці, мистецтві та в тому, чим займаюся сам”.

У 2024 році сама процедура та подальший медичний супровід обійшлися Семові приблизно у 1200 доларів США. На той момент він ще користувався медичним страхуванням своїх батьків.

За даними Національного дослідження зростання сімей (National Survey of Family Growth), серед чоловіків у США віком від 18 до 29 років вазектомію коли-небудь робили менш ніж 1%. Дослідження ґрунтується на відповідях близько 4 тисяч чоловіків, опитаних у 2022-2023 роках.

Найчастіше вазектомію робили чоловіки віком від середини до кінця сорока років: про такий досвід повідомили 15% респондентів.

Жертви та невизначеність батьківства

Через тиждень після процедури Сем пережив один напад нестерпного болю. Докторка Салкелд зазначає, що це відомий, хоча й рідкісний побічний ефект вазектомії. За кілька годин біль минув.

Утім, Сем не вважає, що цей досвід має відлякувати інших чоловіків від вазектомії.

“Загалом це варте і витрачених грошей, і пережитого болю”, — каже він.

Ще один чоловік розповів нам, що зважився на вазектомію у 27 років через труднощі й невизначеність, пов’язані з батьківством, зокрема через те, якими можуть вирости його діти.

У Кенті Алекс і його дружина дійшли висновку, що вазектомія стала для них найсправедливішим і найефективнішим методом контрацепції.

Вони обговорювали це рішення кілька місяців і добре зважили всі “за” і “проти”, адже Алекс не хотів збільшувати свою сім’ю.

“Я безмежно люблю своїх дітей”, — каже Алекс, особливо тепер, коли вони вже достатньо підросли, щоб грати з ним у футбол.

“Якби наша команда стала більшою, для мене це було б неправильним рішенням”.

Вазектомія в Україні

Подібну операцію можна зробити і в Україні. Ця послуга досить поширена в багатьох приватних клініках.

В середньому чоловікові потрібно заплатити за вазектомію близько 30 тисяч гривень.

Уролог Артем Кривоносов написав у соцмережі про те, що останнім часом робить все більше подібних операцій.

Підпис до фото,Допис із соцмережі Threads

Суспільство загалом по-різному ставиться до вазектомії.

Хтось підтримує, інші ж вважають, що це занадто жорсткий метод контрацепції.